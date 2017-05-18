Председателем Национального собрания Армении шестого созыва избран Ара Баблоян.

Как передает 1news.az со ссылкой на армянские СМИ, за его кандидатуру проголосовали 88 депутатов. За кандидатуру Эдмона Марукяна от блока «Выход» проголосовали 12 депутатов.

В голосовании приняли участие 100 из 105 депутатов НС Армении.

А.Баблоян родился 5 мая 1947 году в Ереване. В 1971 году окончил факультет педиатрии Ереванского государственного мединститута. Карьеру врача начал с работы в поликлинике №8. Также работал детским хирургом и урологом в Ереванской детской клинической больнице №1. В 1988 году активно участвовал в спасении детей, пострадавших во время Спитакского землетрясения, что способствовало внедрению службы детского гемодиализа в Армении.

В конце 80-х защитил диссертацию в Ленинградском институте педиатрии. Также прошел специализацию в Швейцарии и Бельгии по пересадке почек. В 1990 году основал центр уронефрологии и детской хирургии. Позже, в 2003-м, основал медицинский комплекс «Арабкир» – институт здоровья детей и подростков. В 1991-97 гг. был министром здравоохранения Армении. Имеет ряд государственных наград Армении. В 2005 году был награжден президентом Франции медалью Officier de I'Ordre National Du Merite (Кавалер Национального Ордена «За заслуги») за развитие армяно-французских отношений и профессиональное сотрудничество. Доктор медицинских наук, доцент, профессор.

Ара Баблоян женат, у него двое детей.

Ялчин Алиев, Э.Т.