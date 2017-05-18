Российский военнослужащий Валерий Пермяков, осужденный на пожизненное заключение за убийство семи членов семьи Аветисян в армянском городе Гюмри, может отбывать наказание в России.

Об этом сообщает пресс-служба министерства юстиции Армении.

12 января 2015 года в Гюмри была убита семья из семи человек, в том числе полугодовалый ребенок. По подозрению в совершении преступления в тот же день был задержан российский солдат-срочник Валерий Пермяков, сообщают армянские СМИ.

Впоследствии Пермяков был приговорен армянским судом к пожизненному заключению. До этого, 12 августа 2015 года гарнизонный военный суд РФ в Гюмри признал Пермякова виновным по трем статьям УК РФ и приговорил его к 10 годам лишения свободы за дезертирство и незаконное хранение оружия.

«Решение суда России гарантирует безоговорочное и полноценное исполнение приговора гражданина России Валерия Пермяков, осужденного судом Армении на пожизненное заключение, согласно установленному порядку по действующим международным договорам между Арменией и Россией», - отмечается в официальном заявлении ведомства.

В Минюсте заявили, что принимая во внимание имеющиеся реалии и для обеспечения исполнения приговора армянского суда, между компетентными органами Армении и России состоялись обсуждения с целью урегулировать вопрос в рамках Московской конвенции 1998 года «О передаче осужденных к лишению свободы для дальнейшего отбывания наказания».

Ранее замминистра юстиции Армении Виген Кочарян сообщил, что министерство юстиции Армении обсуждает вопрос организации отбывания наказания Пермякова.

А.А.