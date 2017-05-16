В 2016 году в Армении при финансировании Агентства по сокращению угрозы Министерства обороны США открылись три лаборатории в Ереване, Гюмри и Иджеване.

Об этом сообщается в материале российского информационного сайта Regnum, который также напоминает, что после открытия лабораторий «в армянских и российских СМИ широкую огласку периодически получают публикации о том, что эти лаборатории в Армении имеют двойное назначение и могут быть использованы также в военных целях для создания и производства биологического оружия».

26 апреля 2017 года посольство США в Армении прокомментировало публикации, касающиеся открытых в республике референс-лабораторий при финансировании Агентства по сокращению угрозы MО США.

По этому поводу Regnum отмечает, что в своих комментариях посольство США в Армении не привело ни одного доказательства, которое опровергло бы двойное назначение этих лабораторий: «В так называемом «опровержении» были ссылки всего лишь на два видеоролика о референс-лабораториях в Армении, снятых по заказу самих американцев».

Редакция Regnum решила провести собственный анализ касательно целей существования референс-лабораторий Минобороны США в Армении.

По информации онлайн-издания, на создание референс-лаборатории в Ереване Минобороны США выделило около $15,5 млн, а в целом было выделено около $18 млн.

На что были потрачены выделенные суммы в Армении?

В Ереване в строительство референс-лаборатории отдела продовольственной безопасности для особо опасных патогенов министерства сельского хозяйства Армении было вложено $4,1 млн, а на ремонт референс-лаборатории «Национального центра по контролю и профилактике заболеваний» Минздрава Армении правительство США вложило $9,8 млн, обеспечив зданию сейсмоустойчивость и создав необходимую лабораторную инфраструктуру. Дополнительные $1,7 млн для обеих лабораторий были выделены на приобретение нового оборудования и мебели.

Непонятно, почему на строительство нового здания ушло $4,1 млн, а на ремонт уже существующего - в два с половиной раза больше, при том, что на оборудование и мебель гражданского назначения (как утверждают США) было потрачено $1,7 млн. На что были потрачены $9,8 млн?

Regnum не сомневается, что все $9,8 млн были целиком потрачены на создание лабораторий, но действительно ли для тех целей, которые озвучивают США? Чтобы ответить на эти вопросы агентство обращается к фактам.

Сколько стоит референс-лаборатория гражданского назначения?

Regnum ведет сравнение на примере другого члена ОДКБ — Таджикистана.

В 2013 году в Душанбе открылась новая лаборатория биологической безопасности 3-го уровня.

Лаборатория биологической безопасности была простроена при активном содействии Министерства здравоохранения и Программы развития ООН при финансовой поддержке Глобального фонда.

К строительству данной лаборатории и установке новых технологий были привлечены французские специалисты «Фонда Мерье». Итоговая сумма строительства и оснащения лаборатории составила свыше $3 млн.

Персонал лаборатории обучен современным методам диагностики и работе с новой технологией при содействии специалистов «Фонда Мерье». Лаборатория подотчетна Минздраву Таджикистана и будет служить в качестве референс-лаборатории для всей лабораторной системы страны.

Лаборатория такого уровня на тот момент являлась единственной в странах Центральной Азии. В здании расположены две лаборатории 2-го уровня и две лаборатории 3-го уровня безопасности. Оно оснащено самым современным оборудованием для проведения бактериологических и молекулярно-генетических исследований по диагностике наиболее опасных инфекций, таких как туберкулез, СПИД, малярия, гепатиты, геморрагическая лихорадка и т.д.

А совсем недавно, 28 апреля 2017 года, Президент Таджикистана Эмомали Рахмон на территории медицинского городка в Душанбе открыл Государственное учреждение «Национальная референс-лаборатория» Министерства здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан.

Заказчиком объекта является Дирекция по строительству правительственных объектов Исполнительного аппарата Президента Республики Таджикистан.

Строительные работы на современном медицинском объекте были начаты в 2014 году и завершены в 2016-м.

Общая стоимость здания лаборатории составила в долларовом эквиваленте около $2,8 млн. Из этой суммы около $935 тыс. были потрачены на строительно-монтажные работы, $1,9 млн - на современное медицинское оборудование производства немецких компаний.

Задачей данной лаборатории является проведение всех клинических, биохимических, бактериологических и вирусологических анализов.

Общая площадь данного трехэтажного здания с подвальным помещением составляет 1610 квадратных метров.

В Государственном учреждении «Национальная референс-лаборатория» Таджикистана работой и хорошей заработной платой обеспечены 60 отечественных квалифицированных специалистов. Все сотрудники лаборатории в производственных компаниях прошли учебный курс для работы с новейшим оборудованием.

Расходы США на создание лабораторий в Армении значительно превышают расходы на биологические лаборатории гражданского назначения

Из примера Таджикистана видно, что создание новейшей биологической референс-лаборатории гражданского назначения обходится в порядка $3 млн, но никак не суммы, затраченные в Армении.

В Таджикистане трехэтажную лабораторию площадью 1610 квадратных метров построили за $935 тыс., а в Армении - за $4,1 млн.

Единственное, что совпадает, это расходы на оборудование, которые в Таджикистане составили $1,9 млн, а в Армении - $1,7 млн.

Вернувшись к стоимости лабораторий в Армении, Regnum напоминает, что строительство новой референс-лаборатории министерства сельского хозяйства страны обошлось в $4,1 млн, а расходы на оборудование для двух лабораторий составили $1,7 млн.

Нельзя не заметить нестыковку в цифрах. Получается, что расходы США только на ремонтные работы уже существующего здания для референс-лаборатории минздрава Армении составили $9,8 млн?!

Допуская, что затраты на ремонт уже существующего здания в Армении составили столько же, сколько и строительство нового здания современной лаборатории в Таджикистане, то есть $935 тыс, Regnum вопрошает, на что же тогда были потрачены остальные $8,9 млн, если эта сумма не включает стоимость оборудования гражданского назначения в $1,7 млн? Не на приобретение ли дорогостоящего оборудования двойного назначения?

Расходы Пентагона на создание биологических лабораторий в других странах

ЦРЛ в Грузии была открыта в марте 2011 года и получила название «Центр исследования общественного здоровья (ЦИОЗ) им.Ричарда Лугара». На реализацию военно-биологической программы в Грузии американской стороной было выделено $150 млн.

В 2016 году в Алматы открылась центральная референс-лаборатория. Строительство здания профинансировало правительство США. Объект обошелся американцам в $130 млн.

Как видно из перечисленных примеров, стоимость центральных референс-лабораторий в Грузии и Казахстане многократно превышает стоимость объектов гражданского назначения.

Почему создание лабораторий финансирует Пентагон?

В США действуют Центры по контролю и профилактике заболеваний (англ. Centers for Disease Control and Prevention, CDC) — федеральное агентство министерства здравоохранения США.

Центры по контролю и профилактике заболеваний являются одним из восьми подразделений департамента здравоохранения CША. Сфера деятельности — охрана общественного здоровья и профилактика заболеваний. В 2016 году бюджет CDC составил $5,9 млрд.

Обычно вспышки опасных инфекций фиксируются в Африке и Южной Азии, а страны постсоветского пространства являются странами с относительно благополучной эпидемиологической обстановкой.

«Почему же тогда все объекты возводятся на средства Пентагона, а не министерства здравоохранения США? Не потому ли, что это обусловлено целями и задачами Пентагона по созданию военно-биологических объектов по всему периметру границ своего основного геополитического конкурента — России?», - задается вопросом Regnum.

«ЦРЛ располагаются в городах или непосредственной близости от крупных городов-миллионщиков (Одесса, Харьков, Алматы), близ морских портов (Одесса), аэропортов (Тбилиси) или в таких сейсмоопасных странах, как Армения (Ереван, Гюмри, Иджеван), и 9-балльных зонах (Алматы).

Даже в самих США неоднократно фиксировались утечки возбудителей смертельных заболеваний из американских лабораторий», - пишет Regnum, напоминая о случае рассылки спор сибирской язвы в США в 2001 году или утечки образцов сибирской язвы и птичьего гриппа из Центра по контролю и профилактике заболеваний США (Disease Control and Prevention, CDC).

А кого обвинят США, если вдруг «случайная» утечка опасных возбудителей произойдет из лабораторий в Армении? Сторожа, работника лаборатории, который «забыл» плотно закрыть пробирку, или кого-то еще?!

В завершение материала Regnum призывает СМИ, общественные и государственные организации, а также специалистов из Армении и дружественных ей стран посетить Армению и провести проверку этих референс-лабораторий.