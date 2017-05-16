Лишь четверть армян заявила, что может принять евреев в качестве членов семьи.

Об этом, как сообщает PanARMENIAN.Net, свидетельствуют данные нового исследования, проведенного исследовательским центром Пью (Pew Research Center).

Респондентам в 18 странах Центральной и Восточной Европы задали вопрос, готовы ли они принять евреев, мусульман и цыган в качестве граждан своих стран, соседей и членов семьи.

Мусульман в своей семье хочет видеть еще более низкий процент ортодоксальных армян - всего 5%.

Всего один из десяти опрошенных в Армении сказал, что готов принять цыган в семье, по сравнению, например, с 30% в Молдове и 18% в России.

Согласно опросу, только 49% ортодоксальных армян сказали, что готовы принять католиков в семью.

Исследовательский центр Пью (Pew Research Center) – это внепартийный экспертно-аналитический центр, который предоставляет общественности информацию по широкому кругу вопросов, в том числе о социальных установках и тенденциях, определяющих динамику развития США и всего мира.

Центр не придерживается каких-либо политических позиций. Центр занимается изучением общественного мнения и проводит демографические исследования, используя методы анализа содержания и другие инструменты социологических наук, предполагающие обработку крупных массивов данных.

Исследовательский центр Пью является дочерним предприятием Благотворительных фондов Пью (The Pew Charitable Trusts), от которого поступает основное финансирование.