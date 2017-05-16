В Чехии сорвана воровская сходка. В числе задержанных – «Гела», «Гия Кутаисский» и «Робсон».

О том, что в Чехию прибывает «воровская» делегация, которая намерена короновать двух новых «законников», силовики узнали заранее, сообщает «Преступная Россия».

Всячески опровергающий свои тесные связи с криминальным миром «авторитетный» бизнесмен, сочинский «смотрящий», ставленник «Деда Хасана» задержан на воровской сходке в Чехии.

Помимо Рубена Татуляна, известного в преступной среде по прозвищу «Робсон», в Карловых Варах были настигнуты Гайоз Звиададзе («Гия Кутаисский»), Гела Кардава («Гела») и его недавно коронованный «крестник», житель Москвы Дмитрий Забродин. После задержания все участники сходки были водворены в изолятор временного содержания.

Рубен Татулян и «Дед Хасан»

Известно, что брали «авторитетов» преступного мира сотрудники Управления по противодействию организованной преступности МВД Чехии. О том, что в Чехию прибывает «воровская» делегация, которая намерена короновать двух новых «законников», силовики узнали заранее. Известно и то, что проспонсировал сходку, а также присутствие всех ее участников «Робсон». При этом Татулян, чтобы попасть в Чехию, воспользовался армянским дипломатическим паспортом на свое имя, а Гела Кардава при задержании предъявил документы на имя Олега Голомба, кстати, их же не так давно «вор в законе» показал украинским полицейским. Чешские силовики подозревают, что Кардава использует «фальшивку», и если их подозрения оправдаются, то «законнику» грозит уголовное дело.

Гия Дангадз, Борис Сулава, Вахо Чачанидзе и Рубен Татулян. Сочи.

Что касается основного инвестора сходки, то в настоящее время он активно отстаивает свое «честное» имя и пытается убедить общественность в своей «далекости» от криминальной среды. В ход для борьбы с публикациями в СМИ идут и судебные иски, и угрозы внесудебными расправами. Но есть факты в виде многочисленных фотографий, на которых Татулян позирует с «ворами в законе».

А в марте 2015 года, как сообщали источники, «бизнесмен» Рубен Татулян участвовал в сходке на Красной Поляне и был задержан вместе с «Шакро Молодым» и Тенгизом Думоевым по кличке «Гочо».

Что касается дипломатической «ксивы», то она также фигурировала в скандалах, связанных с Татуляном. Так, в конце февраля 2016 года в СМИ распространили видеозапись с камер наблюдения сочинского аэропорта, на которой «Робсон» грубо нарушает правила ПДД и демонстрирует повадки закоренелого автохама.

На видеозаписи запечатлено, как два черных тонированных «Гелендвагена» перемещаются по первой линии аэропорта. Заезд на первую линию аэровокзального комплекса происходит по пешеходному тротуару по встречной полосе движения и в объезд установленных барьеров. Один из автомобилей-нарушителей ПДД закреплен за посольством Республики Армения в РФ с дипломатическими номерами 138 D 307 77 RUS.

Покидая аэропорт, Татулян оскорбил сотрудников службы безопасности, после чего снес шлагбаум. На все замечания сотрудников аэропорта Татулян размахивал посольской «корочкой». Отметим, что машины дипломатических миссий не подлежат досмотру и не могут быть задержаны в обычном порядке, поэтому «Робсон» с легкостью покинул территорию аэропорта.

Источник «Преступной России» сообщал, что «авторитет» в прошлом претендовал на звание почетного консула Армении в РФ, но не смог его получить. Однако недавние события в Карловых Варах говорят об обратном.

Тогда, после скандального инцидента, «Преступная Россия» в течение нескольких дней пыталась получить официальный комментарий посольства Армении в России, однако ответов на вопросы так и не последовало.

В отличие от дипломатов, на автохамство с порчей имущества отреагировали правоохранительные органы. Сотрудники транспортной полиции установили, что водитель автомобиля покинул стоянку, намеренно ее не оплатив.

По данному факту было возбуждено административное производство по ст. 7.27.1 КоАП РФ (Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием). Материалы дела были переданы в мировой суд Адлерского района города Сочи. Более того, сообщалось, что Сочинским ЛУ МВД России на транспорте проводится проверка по факту сбитого водителем иномарки шлагбаума, однако об ее результатах ничего не известно.

А.А.