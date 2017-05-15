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Армения

Имя отца жительницы Еревана испугало всю Армению: Его зовут Азербайджан - ФОТО 15.05.2017 11:21

Вот уже несколько дней, как общественность Армении обсуждает отчество одной из жительниц Еревана.

Как сообщают армянские СМИ, на избирательном участке 1011 отчество одного из избирателей указано как Азербайджан.

Отмечается, что избиратель Гаспарян Анахид Азербайджан родилась в 1958 году. При этом ее национальная принадлежность не указывается.

Между тем, следует отметить, что очень часто можно встретить армянские имена и фамилии с тюркскими, арабскими и персидскими корнями. К примеру, тюркские корни у фамилий Агаджанян, Агаханян, Атабекян, Атаханян, Алтунян, Караханян, Юзбашян, Туманян, и этот список можно продолжить.

Один из армянских комментаторов в социальных сетях Армени Гаспарян так объяснил имя «Азербайджан»: «Дело в том, что во времена СССР (а может и раньше) у армян было поверье: если в армянских семьях друг за другом умирали младенцы, надо называть следующего ребенка мусульманским именем, тогда он выживет».

Принимая во внимание пещерную ненависть в Армении ко всему, что связано с Азербайджаном, выражаем надежду, что Анахид Гаспарян не подвергнется гонениям из-за своего отчества, как это случилось в результате проводимой в Армении пропагандистской кампании в отношении импортеров азербайджанских яблок. 

Следует отметить, что в Азербайджане армяне проживают не только на оккупированных территориях, но и в различных городах и районах республики. Так, по некоторым данным, в Баку живут около 30 тысяч армян.

Данных о возможности проживания азербайджанцев в моноэтнической Армении после их этнической чистки нет.

Эльшан Рустамов, Г.Р.

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