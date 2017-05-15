Дежурный врач нейрохирургического отделения медцентра «Армения» Арсен Бейбутян рассказал о состоянии здоровья дочери кандидата в мэры Еревана Заруи Постанджян — Лилит Дрампян, которая в результате инцидента с полицией была госпитализирована с подозрением на сотрясение мозга. В больнице ей сделали рентген.

«Она жалуется на боли в теменной части головы и тошноту. У нее зафиксировано сотрясение мозга», - сказал Бейбутян.

По данным врачей, у девушки также обнаружены царапины на локте.

Напомним, что 14 мая Заруи Постанджян прибыла в один из штабов РПА в Аване, так как получила сообщение о наличии документов, подтверждающих фальсификации на выборах старейшин Еревана.

Полицейские намеревались задержать Постанджян и ее дочь, однако Заруи Постанджян оказала сопротивление и не села в машину, а ее дочь полицейские силой посадили в полицейский автомобиль.

Позднее Лилит Дрампян была доставлена в медицинский центр «Армения» с диагнозом «сотрясение мозга».

В выборах в Совет старейшин Еревана приняли участие правящая Республиканская партия Армении (РПА), оппозиционный блок «Елк» и оппозиционная партия «Еркир цирани». Совет старейшин избирается сроком на четыре года и состоит из 65 членов.

Голоса избирателей распределились следующим образом:

Республиканская партия Армении – 71,25% или 240036 голосов, Блок «Елк» - 21% или 70731 голос, Партия «Еркир цирани» - 7,75% или 26109 голосов.

А.А., Э.Т.