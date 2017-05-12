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Армения

Армению обязали выплатить 50 тысяч евро за пытки и убийство солдата на оккупированных территориях Азербайджана 12.05.2017 12:40

Правительство Армении выделит более 50 тысяч евро на исполнение постановления Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по жалобе «Мурадян против Армении».

Соответствующее решение было принято на заседании правительства Армении в четверг, сообщают армянские СМИ.

Одним из обязательных условий исполнения решения является выплата установленной ЕСПЧ суммы справедливой компенсации за нарушение прав заявителя.

Срок выплаты компенсации истекает 24 мая

В ноябре 2016 года Евросуд по правам человека удовлетворил жалобу отца солдата и обязал Республику Армения выплатить компенсацию.

Истец утверждал, что было нарушено право солдата на жизнь, а также на справедливое судебное разбирательство. Виновные установлены не были. По официальной версии, военнослужащий умер от малярии.

Однако отец в качестве причин смерти указывает на применение физического насилия: его пытали заместитель командира военчасти и начальник артиллерии, но они избежали наказания.

ЕСПЧ коммуницировал дело и поинтересовался у Республики Армения, почему солдат из Армении проходил службу в Нагорном Карабахе. По словам адвоката Мурадяна Мушега Шушаняна, правительство ответило, сославшись на некий договор, заключенный в 1994-м, которого, по словам адвоката, не существует.

На сайте Евросуда говорится, что, согласно предварительному следствию, у Сурена Мурадяна был конфликт с двумя офицерами военчасти, который начался с разговора о пропавших часах. Офицеры дали Мурадяну время на поиски часов, пригрозив, что, если он их не найдет, у него «будут проблемы», «его накажут».

Через несколько дней, вероятно, по истечении срока, Мурадяна снова вызвали к себе и продолжили угрожать. ЕСПЧ критикует осуществлявших следствие за неустановление обстоятельств этого спора.

20% территории Азербайджана - Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - до сих пор находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

К выводу армянских вооруженных сил с оккупированных территорий Азербайджана призывают четыре резолюции Совета Безопасности ООН, которые армянская сторона продолжает игнорировать.

А.А.

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