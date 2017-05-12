В рамках плана оперативной и боевой подготовки органов управления и формирований сил и средств системы коллективной безопасности ОДКБ на 2017 год в Армению прибыла делегация представителей Вооруженных сил стран ОДКБ.

Военные находятся в Армении для участия в полевом выходе с целью изучения районов оперативного развертывания военных подразделений Коллективных сил оперативного реагирования в составе армянских Вооруженных сил, сообщают армянские СМИ.

ОДКБ был создан на территории бывшего Советского Союза еще в 1992 году сразу после распада СССР. Грузия, Азербайджан и Узбекистан очень скоро покинули ряды организации, и теперь членами ОДКБ являются Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан.

А.А.