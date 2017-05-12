Армения должна воспользоваться всеми возможностями ОДКБ.
Об этом заявил командующий объединенной армяно-российской группировкой войск генерал-майор Андраник Макарян 6 мая на пресс-конференции.
«Быть в ОДКБ - правильный шаг, и мы должны пользоваться всеми возможностями, которые предоставляет организация», - отметил генерал.
На вопрос о том, стоит ли ждать при новом генеральном секретаре ОДКБ Юрии Хачатурове больших достижений, генерал отметил: обязательно, он же армянин.
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А.А.