Намерение Армении совместно с Россией создать военно-промышленный комплекс в Гюмри должно стать тревожным звонком для Вашингтона, так как это станет следующим шагом в укреплении военной мощи РФ в Армении как отправной площадки операций против НАТО.

Об этом пишет Александр Муринсон (Alexander Murinson), ведущий исследователь Центра Бегин-Садат и Университета имени Бар-Илана в Израиле.

В то время как группа проармянских американских конгрессменов продолжает свою борьбу за продолжение финансирования Армении, эта страна становится все более надежным форпостом для России, пишет Муринсон в своей статье на сайте Washington Examiner.

Автор отмечает, что в одном из недавних интервью российским «Известиям» президент Армении Серж Саргсян заявил: его страна продолжает укреплять свою обороноспособность в рамках военно-технического сотрудничества с РФ. Он подчеркнул роль 102-й российской военной базы на территории Армении, а также присоединение Армении к противовоздушной системе обороны РФ.

«Укрепление военного альянса между Арменией и Россией представляет прямую угрозу Североатлантическому альянсу», - пишет Муринсон.

Основную лоббистскую поддержку продолжению финансовой помощи США Армении осуществляет Группа дружбы с Арменией в Конгрессе США. Как отмечает автор, на настоящий момент эта группа включает в себя республиканцев Фрэнка Паллоне, Джеки Спайера, Дэвида Тротта и Дэвида Валадао.

Основная миссия этой группы идет вразрез с интересами Соединенных Штатов, так как поддерживает усиление торговли с Арменией, поддержку самоопределения Нагорного Карабаха и признание Соединенными Штатами т.н. «геноцида армян».

В 2016 году Группа дружбы запросила у Конгресса США финансовой помощи для Армении в размере $40 млн Администрация Обамы предложила $18.4 млн.

Также Агентство США по международному развитию (USAID) ежегодно выделяет $2 млн сепаратистскому Нагорному Карабаху – суверенной территории Азербайджана, находящейся под оккупацией вооруженных сил Армении.

«В свете усиления военного союза Армении с Россией продолжение финансовой поддержки Армении должно быть не только поставлено под сомнение, но и открыто осуждено», - пишет Александр Муринсон.

«Армянские «политические» организации, такие как Армянский национальный комитет Америки (ANCA) и другие, фактически являются марионетками Российской Федерации», - добавляет он.

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With Russia strengthening its alliance with Armenia, it's time to cut off foreign aid to Armenia

Елена Остапенко, Э.Т.