Через 5 лет в Армении должно измениться многое. С таким заявлением в интервью австрийскому радио выступил премьер-министр Армении Карен Карапетян, сообщают армянские СМИ.

На вопрос, а готовы ли вы остаться премьер-министром после апреля 2018 года, когда завершится срок президентства Сержа Саргсяна, и стать фактическим руководителем республики, Карапетян ответил лаконично: «Готов». А на вопрос, хотите ли вы этого, глава правительства Армении ответил: «Я к этому вопросу подхожу чересчур реалистично. Я никогда не мечтал о должности премьер-министра и не стремился к исполнительной власти. Мою сегодняшнюю готовность я объясняю не стремлением к власти, а желанием добиться изменений в нашей стране».

Таким образом, К.Карапетян официально заявляет о своем желании возглавить Армению после истечения второго срока президентства Сержа Саргсяна 9 апреля 2018 года, когда РА окончательно станет парламентской республикой.

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А.А.