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Армения

Карен Карапетян: «Армения хочет мира с Азербайджаном на разумных условиях» 10.05.2017 15:59

Армянская сторона хочет мира на разумных условиях.

Об этом сказал премьер-министр Армении Карен Карапетян в интервью корреспонденту Общественного радио Австрии Элизе Васc, опубликованном на сайте агентства Медиамакс.

«Я сказал и готов повторить, что мы хотим мира на разумных условиях. Мы готовы быть конструктивными на этом пути, но как скоро это произойдет, прогнозировать не могу, поскольку это зависит не только от нас», - сказал Карапетян.

Отвечая на вопрос о том, что достижение мира с соседями является условием экономического развития, Карапетян сказал: «Конечно, хорошо, когда у страны нет проблем с соседями, но это не значит, что если это условие не выполняется, мы должны сидеть и ждать у моря погоды».

«Мы хотим мира, но не любой ценой, не за счет нашей независимости и национального достоинства. Мы готовы к конструктивным переговорам», - сказал премьер.

Карапетян подчеркнул, что главной целью армянских властей является создание безопасной, независимой, справедливой и интеллектуальной Армении.

20% территории Азербайджана - Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - до сих пор находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

К выводу армянских вооруженных сил с оккупированных территорий Азербайджана призывают четыре резолюции Совета Безопасности ООН, которые армянская сторона продолжает игнорировать.

А.А.

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