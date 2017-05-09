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Армения

Российская военная база в Армении может быть расширена - Посол 09.05.2017 15:19

Российская военная база находится для того, чтобы обеспечить безопасность Армении, и возможно, будет какое-то расширение на основе какой-то взаимной военной договоренности.

Как передает 1news.az со ссылкой на news.am, об этом 9 мая в беседе с журналистами заявил посол России в Армении Иван Волынкин, касаясь заявления министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова о готовности 102-й российской военной базы в Армении к борьбе с террористической организацией ИГИЛ.

«Я думаю, что министру виднее, чем послу. А так российская база тут находится для того, чтобы обеспечить безопасность Армении и в то же время для решения прочих задач», - отметил И.Волынкин.

По его словам, «наверно, будет какое-то расширение (базы – ред.) на основе какой-то взаимной военной договоренности».

Напомним, что глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о готовности ряда российских военных баз за рубежом, в том числе в Армении, к борьбе с ИГИЛ.

Ялчин Алиев, Г.Р.

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