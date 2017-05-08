Турция, будучи членом Североатлантического альянса, развивает активную военно-политическую деятельность в Азербайджане, создавая тем самым угрозу для России.

Подобную убежденность выразил министр обороны Армении Виген Саргсян в интервью агентству «Интерфакс».

«Я понимаю, что у России с Турцией очень позитивный период развития диалога. Но я бы все же не упускал из вида такую серьезную опасность», - отметил он, не разъяснив, с какой стати он как министр обороны Армении заботится о безопасности РФ.

Кроме того, В.Саргсян указал, что Анкара якобы играет негативную роль, открыто поддерживая Баку и политически, и в плане поставки вооружений и технологий, отправки инструкторов и многого другого, что сильно меняет динамику в регионе.

«Это создает очень серьезные угрозы, в том числе на южном фланге России, потому что происходит вблизи границ Дагестана», - добавил Саргсян.

А.А.