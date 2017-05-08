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Армения

Тегеран всегда подставлял плечо в самые тяжелые для Армении моменты – Министр обороны Армении 08.05.2017 15:33

Иран – это очень древний сосед Армении. Мы выстраиваем наши отношения на вековых исторических традициях, и с первых дней независимости Армении Иран всегда проявлял себя как надежный и ответственный игрок в регионе, проявляя сдержанную и сбалансированную позицию по карабахскому урегулированию.

Об этом в интервью агентству Интерфакс заявил министр обороны Армении Виген Саргсян.

По его словам, Тегеран всегда подставлял плечо в самые тяжелые для Армении моменты – даже просто поставляя продовольствие в дни, когда Армения оказывалась в полной блокаде.

«Поэтому с Ираном у нас отношения очень глубокого взаимного уважения, доверия, и для нас важно, что региональный игрок, имеющий весомый авторитет, четко представляет угрозы, которые несет возможная эскалация карабахского конфликта. Иран открыто об этом заявляет на всех площадках. И мы с коллегой говорили о том, что нельзя допустить новой эскалации», - сказал он.

Кроме того, по словам В.Саргсяна, у Еревана с Тегераном глубокие отношения экономического характера, и серьезный политический диалог ведется на протяжении уже 25 лет. Сейчас, когда значительно ослабло международное давление в виде санкций на Иран, в том числе в плане их возможностей по оборонной сфере, мы действительно заинтересованы в изучении тех наработок, которые у них появляются.

«В ходе моего визита в Иран я был приятно удивлен тем результатом, который они демонстрируют в сфере военно-промышленного комплекса. Сделан серьезный прорыв по многим направлениям – в том числе в радиоэлектронике, оптике, и это заслуживает очень большого уважения и внимания», - сказал он.

А.А.

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