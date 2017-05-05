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Армения

Сейран Оганян не намерен возвращаться в Армению, опасаясь преследований - СМИ 05.05.2017 12:36

Экс-министр обороны Армении, один из лидеров блока «Оганян-Раффи-Осканян» (ОРО) Сейран Оганян после прошедших в стране парламентских выборов уехал в Москву и не намерен возвращаться на родину, сообщает армянская газета «Жаманак».

В узких кругах экс-министр заявил, что не хочет возвращаться в Армению, поскольку опасается преследований со стороны властей.

«Оганян опасается, что его может постичь судьба Самвела Бабаяна, арестованного по уголовному делу о незаконном ввозе и хранении оружия», - говорится в публикации.

Издание пишет, что после выборов лидеры блока не встречаются со своими однопартийцами и сторонниками.

«Они находятся в состоянии неопределенности и не представляют свои дальнейшие шаги», - отмечает газета.

А.А.

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