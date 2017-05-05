В армянском Гюмри, где дислоцирована 102-я российская военная база, уже несколько дней бастуют работники коммунальных служб базы.

Это в основном местные жители, которые утверждают, что уже третий месяц им не выдают зарплаты, сообщают армянские СМИ.

Участники забастовки утверждают, что никогда еще не было таких длительных задержек зарплаты. По их словам, деньги должны перевести из Москвы, однако по каким-то причинам средства эти еще не поступили.

«И такая ситуация длится уже три месяца. Поскольку названные командованием базы сроки давно истекли, мы решили пойти на столь радикальные меры», — говорят бастующие.

По их словам, командир базы обещал лично заняться этим вопросом, однако каких-либо изменений пока нет.

А.А.

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