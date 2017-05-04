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Армения

Стали известны сроки формирования нового правительства Армении 04.05.2017 14:32

Первое заседание нового парламента Армении состоится 18 мая.

В этот день правительство во главе с премьер-министром уйдет в отставку, сообщают армянские СМИ.

Согласно законодательству, до 28 мая президент Армении назначит нового премьер-министра.

После этого в 20-дневный срок будут назначены министры.

Напомним, что в 2 апреля в Армении прошли выборы в Национальное собрание, первые после внесения изменений в Конституцию. Армения фактически перешла к парламентской форме правления.

Согласно результатам голосования, в законодательное собрание РА прошли 4 политические партии.

Правящая Республиканская партия Армении набрала 49,12%, блок «Царукян» - 27,32%, блок «Елк» (Выход) - 7,77%, АРФ Дашнакцутюн - 6,57%.

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А.А.

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