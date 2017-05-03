В рамках программы двустороннего сотрудничества министерств обороны Армении и РФ на 2017 год 2 мая в Армению прибыла делегация Минобороны РФ.

Как сообщают армянские СМИ, делегацию возглавляет заместитель начальника Главного управления военной полиции Минобороны России генерал-майор Виталий Кох.

В рамках визита планируется обсудить проект армяно-российского межгосударственного соглашения о деятельности органов военной полиции Минобороны России на территории Армении, а также вопросы касательно функций подразделений военной полиции.

А.А.