Приход турецкого лоукостера Pegasus Airlines на армянский рынок задерживается, заявил в среду журналистам начальник Главного управления гражданской авиации (ГУГА) Армении Сергей Аветисян.

«Вчера мы получили письмо от компании Pegasus Airlines о том, что из-за возникших технических проблем приход авиакомпании на наш рынок пока откладывается на неопределенный срок», - заявил Аветисян, сообщают армянские СМИ.

Он добавил, что инициатива выйти на армянский рынок исходила от авиакомпании Pegasus Airlines, что Армения со своей стороны приветствовала.

Раннее было объявлено, что с 1 июня авиакомпания Pegasus Airlines приступит к реализации рейсов из Стамбула в ереванский Международный аэропорт «Звартноц». Планировалось, что рейсы будут осуществляться трижды в неделю – по понедельникам, средам и пятницам.

Pegasus Airlines - турецкая бюджетная авиакомпания, базирующаяся в Стамбуле. Является одним из наиболее активных лоукостеров, осуществляющих регулярные и чартерные международные авиарейсы по Турции и практически во все европейские страны.

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Эльшан Рустамов, Г.Р.