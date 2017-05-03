Спустя два года после известного инцидента на военной базе РФ в городе Гюмри в Армении, где российский солдат жестоко убил армянскую семью из семи человек, здесь же вновь произошли два чрезвычайных происшествия.

Об этом пишет журналист Андрей Николаев в статье на сайте новостного агентства Росбалт.

Сначала с базы исчез военнослужащий-контрактник Дмитрий Лошманов, которого искали в течение трех дней и, наконец, нашли на частной квартире. Сразу после этого случая в Гюмри был убит военнослужащий Дмитрий Ялпаев.

Как отмечает Росбалт, о причинах и обстоятельствах побега с базы Дмитрия Лошманова ничего не сообщается ни российскими военными, ни армянскими силовиками. Фактически дело засекречено.

По делу убийства Дмитрия Ялпаева известно, что инцидент произошел возле магазина «Арго», преступник нанес ему восемь ударов колюще-режущим предметом в область головы, шеи и спины. Ялпаев скончался на месте.

Подозреваемый в убийстве российского военного – 20-летний Арман Джанджугазян – задержан.

«И тут «непонятки» усиливаются, - отмечает Росбалт. - Одни армянские СМИ пишут, что подозреваемый принял участие в следственном эксперименте и рассказал о своих действиях – то есть, как убивал. Мотивы преступления не называются – покойный и подозреваемый ранее знакомы не были, и вообще последний приехал в Гюмри впервые».

«По другим данным, подозреваемый с 14 до 19 лет проживал в Греции, в прошлом году вернулся в Армению и жил у своего деда в городе Степановане. Также распространилась информация, в соответствии с которой Джанджугазян является хоть и армянином, но «религиозным фанатиком, исповедующим суннизм», - отмечает издание.

Какова связь между его религиозными предпочтениями и убийством российского военного, не уточняется. Широко тиражируются показания «свидетелей», отмечающих «странности» поведения подозреваемого – «он ходил с Кораном за пазухой и читал его на английском, арабском и греческом языках».

По другим данным, у предполагаемого убийцы есть проблемы с психическим здоровьем: в прошлом году он служил в Вооруженных силах Армении, «совершил несколько актов членовредительства», прошел обследование в Ереванском гарнизонном госпитале, и врачи пришли к заключению, что пациент страдает органическим расстройством личности, склонностью к членовредительству и парциальной эпилепсией.

«Впрочем, при всем этом «букете» психических расстройств эксперты-медики признали его ограниченно вменяемым и непригодным к военной службе в (подчеркнем) мирное время. А как насчет военного?», - пишет автор статьи.

Он также отмечает: в Гюмри ходят слухи о том, что разговоры о психическом нездоровье Джанджугазяна – полный блеф. Как, впрочем, и вся информация, имеющая отношение к российской военной базе.

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Автор Андрей Николаев отмечает, что 102-я российская база в Гюмли «отличилась» не раз: то пьяные российские офицеры открыли огонь по мирному населению, то наезд российских военных на людей с летальным исходом, то подрыв двух мальчиков на мине в районе полигона базы.

Но сей раз в Гюмри убиты уже не армяне, а российский военный. Автор задается вопросом: что не так на российской военной базе? Грозит ли это «не так» обострением ситуации?

В этом контексте отмечается, что радикально настроенные группы неоднократно требовали вывода российской базы, которая, по их мнению, не обеспечивает безопасность Армении, а, напротив, создает ей угрозы.

«Начнем с убийства семьи Аветисян, - сказал изданию Lragir руководитель Ванадзорского офиса Хельсинской гражданской ассамблеи Артур Сакунц. – Обнаруженные нами документы позволяют заключить, что в деле убийства сыграли роль обстоятельства, связанные с ситуацией на российской базе»

«К сожалению, подобающее расследование так и не провели. Но допрос командующего российской базой сразу после убийства, а затем увольнение заместителя по тылу говорят о многом, - считает Артур Сакунц. - Кстати, командира так и не допросили в суде, его перевели, по некоторым данным, в Восточную Украину».

Непосредственных командиров Пермякова также не вызвали на судебный допрос. Вопрос, что заставило солдата покинуть базу, так и не нашел ответа. Официальная версия, что он искал деньги для перехода в Турцию, так и не получила доказательств, отмечает он.

Армянской стороне не удалось провести полноценное расследование, поскольку россияне не только не обеспечили необходимые для этого условия, но и чинили препятствия, утверждает Сакунц.

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Множество вопросов, по мнению автора статьи, возникает и касательно пропавшего несколько дней назад российского военнослужащего.

Во-первых, российская сторона выжидала два дня, прежде чем заявить о том, что он «потерялся»: «То ли он вышел с базы, то ли со своей квартиры – не ясно. Я не знаю, почему военнослужащий не хотел вернуться на базу в срок. Оправдания типа того, что он был не трезв, не снимает вопроса о ситуации на базе».

И вот дело дошло до убийства, совершенного, по версии пресс-службы Южного военного округа, «на бытовой почве».

«К сожалению, - признал Сакунц, - я не надеюсь на полноценное расследование преступления и получение ответов на возникающие вопросы. Расследование дела об убийстве Аветисянов показало, что армянским следственным и правоохранительным органам не хватает смелости осуществлять все мероприятия, предусмотренные законами республики. Наличествует политический фактор, обусловленный отношением властей России к армянским властям как вассальным».

По словам Артура Сакунца, учитывая обеспокоенность российских властей в связи с нарастающими антироссийскими настроениями в Армении, для их трансформации и отвода общественного внимания могут быть и провокации. После этого российская сторона может нарастить присутствие в стране и вмешательство во внутренние дела Армении.

«Ситуация в вооруженных силах РФ – коррупция, нарушения прав человека и прочее, не могут обойти 102-ю базу. Все это говорит о том, что хотя российская база по договору выступает как гарант безопасности Армении, на деле она является вызовом безопасности», - заявляет Сакунц.

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Росбалт отмечает, что отношение в Армении к пребыванию на ее территории российской военной базы варьируется от полной недоброжелательности до равнодушия и лояльности.

Пик категорически отрицательного отношения приходится на периоды криминальных эпизодов с участием российских военнослужащих – убийств и ранений армян, издевательского отношения к местным жителям.

«Но сейчас пролилась кровь российского солдата. Мало того, что факт сам по себе трагичный, он может вызвать множество спекуляций», - пишет автор Андрей Николаев.

Он отмечает, что в Армении уже задаются вопросом: а нет ли связи между убийством российского военного и уничтожением Пермяковым большой армянской семьи с двумя малолетними детьми? И что стоит за формулировкой «убийство на бытовой почве»? И какое отношение имеет к этому такой чувствительный вопрос, как религия?

«Ответов нет, что порождает другие вопросы и слухи о «плохом поведении» российских военных в Армении, которое, подчеркнем, ни в коем случае не может оправдать убийство вообще, а совершенное с особой жестокостью — тем более», - пишет автор.

По последним данным, Следственный комитет Армении направил уголовное дело об убийстве Дмитрия Ялпаева в Генпрокуратуру, но его расследование поручено Службе национальной безопасности республики. По логике, это автоматически исключает «бытовую почву» убийства.

В статье также отмечается со ссылкой на Минобороны Армении, в конце апреля в республике в течение трех дней находился командующий войсками Южного военного округа генерал-полковник Александр Дворников.

По официальной информации, он обсудил с начальником армянского Генштаба вопросы, связанные с ролью и значением Объединенной группировки войск РФ и Армении, а также подготовку совместных учений сторон, которые пройдут на территории республики.

«Но имеет ли визит Дворникова отношение к убийству российского военнослужащего и реальным мотивам преступления? - пишет автор. - Вопросы к следствию множатся, а правдивый ответ, как подозревают многие в Армении, вряд ли будет получен».

Отмечается в статье и тот факт, что после визита командующего на гюмрийскую базу поползли слухи, что убийство Ялпаева организовано некими «внешними силами», желающими «вбить клин» между Россией и Арменией, и вызвать новую волну протеста против пребывания в регионе российской военной базы.

«Эта версия, так же как и «бытовая», весьма удобна как для официальной армянской, так и для российской стороны, - пишет автор - Но точку в тяжелых криминальных инцидентах, связанных с российской военной базой, она не ставит».

1news.az