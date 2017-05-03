Государственная служба безопасности продуктов питания Армении по результатам проведенных на прошлой неделе рейдов, а также в сотрудничестве с другими государственными структурами, в торговых точках Еревана и ряда областей приостановила продажу более 500 кг яблок азербайджанского происхождения.

Регулятор с 23 апреля в течение трех дней проводил масштабные исследования рынка для проверки появившейся в СМИ информации о реализации в стране яблок из Азербайджана.

По результатам проверки регулятор зафиксировал случаи сбыта яблок из этой страны. Проверки осуществлялись в пунктах продажи свежих овощей и фруктов, супермаркетах и на рынках в Ереване и в областях, сообщают армянские СМИ.

В соответствии с законом «О безопасности продуктов питания» обнаруженная партия признана опасной, поскольку не сопровождалась никакими документами, гарантирующими безопасность.



«С учетом этого обстоятельства, реализация признанной опасной партии запрещена, ее поручено уничтожить», - сообщает пресс-служба ведомства.





Госслужба взяла также образцы яблок азербайджанского происхождения, которые были направлены на экспертизу. В результате отклонений от предусмотренных показателей (в частности, дельтаметрин, диметоад, металаксил, циперметрин, ДДТ и его метаболиты) зафиксировано не было.

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Эльшан Рустамов, Г.Р.