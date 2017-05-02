Выставка вооружения и военной техники прошла на российской военной базе в Армении в рамках праздника весны и труда.

Как сообщил начальник пресс-службы Южного военного округа (ЮВО) полковник Вадим Астафьев, в мероприятиях на территории российского соединения приняли участие более тысячи человек из числа военнослужащих, членов их семей, представителей дипломатического корпуса России в Армении и других приглашенных гостей, сообщает «Спутник Армения».

«На территории военного городка Большая Крепость Гюмрийского военного гарнизона российской военной базы ЮВО, дислоцированной в Армении, для военнослужащих, членов их семей и приглашенных гостей прошел военно-патриотический семейный праздник весны, молодости, здоровья и спорта», - сказал Астафьев.

В ходе праздничных мероприятий все желающие смогли ознакомиться с современными образцами военной техники, стоящей на вооружении соединения.

«Гостям были представлены основные образцы танков Т-72Б, бронетранспортеры БТР-80, боевые машины пехоты БМП-2, специальные машины «Инфауна», РХМ-6, комплексы разведки с беспилотными летательными аппаратами, реактивные системы залпового огня «Град» и «Смерч», зенитные ракетные системы С-300В», - отметил представитель ЮВО.

В спортивном городке соединения прошли семейные конкурсы на ловкость и интеллект, а также состязания по перетягиванию каната, армрестлингу и мини-футболу.

«Военнослужащие разведывательных подразделений российской базы продемонстрировали для гостей приемы рукопашного и ножевого боя, а также показали учебно-тренировочную работу беспилотных летательных аппаратов», - добавил Астафьев.

А.А.