Американский посол пригрозил санкциями нарушителям на выборах в Армении

США запретят участвовать в финансируемых американским правительством программах лицам, причастным к нарушениям на парламентских выборах в Армении 2 апреля, заявил посол США в этой стране Ричард Миллз, передает 1news.az со ссылкой на РИА Новости.

«Имеющиеся достоверные сведения мы можем использовать и используем, чтобы нарушившие избирательный процесс лица были лишены возможности участвовать в финансируемых правительством США программах и мероприятиях», — сказал Р.Миллз.

По его словам, хотя выборы 2 апреля стали важным шагом вперед в демократическом развитии Армении, однако американская сторона указывала на широко распространенные и достоверные сообщения о случаях взяток, давления на избирателей и применения административного ресурса.

«Это совпадает с замечаниями других представителей международного сообщества. Мы призвали правительство провести полноценное расследование по всем заявлениям, на основе всех доказательств, касающихся нарушений», — сказал дипломат.

Р.Миллз также приветствовал решение Специальной следственной службы расследовать, в частности, сообщение о подкупе и запугивании сотрудников супермаркета «САС». «Проведение досконального, прозрачного и неполитического расследования важно, так как это придаст гражданам Армении уверенность в том, что они могут голосовать свободно и без давления», — заявил посол.

Парламентские выборы прошли в Армении 2 апреля. По окончательным данным ЦИК, в Национальное собрание прошли четыре политсилы из девяти. Возглавляемая президентом страны Сержем Саргсяном правящая Республиканская партия Армении набрала около 49% голосов. Блок «Царукян» армянского бизнесмена Гагика Царукяна набрал около 27%, оппозиционный блок «Елк» («Исход») — примерно 7,8%, партия «Дашнакцутюн» — почти 6,6%. Конституционный суд Армении 28 апреля отклонил иск оппозиционного блока экс-президента Левона Тер-Петросяна об аннулировании итогов выборов из-за нарушений.