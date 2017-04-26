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Армения

Налбандян и Зальбер обсудили процесс урегулирования карабахского конфликта 26.04.2017 17:04

Министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян 26 апреля встретился со специальным представителем  ЕС по вопросам Южного Кавказа и кризиса в Грузии Гербертом Зальбером.

Собеседники обсудили усилия Армении и сопредседателей Минской группы ОБСЕ, прилагаемые в направлении создания соответствующих условий с целью продвижения вперед процесса мирного урегулирования карабахского конфликта, передают армянские СМИ.

Была подчеркнута необходимость реализации договоренностей, достигнутых на саммитах в Вене и Санкт-Петербурге в прошлом году.

Стороны также поговорили о возможной встрече между главами МИД Армении и Азербайджана в ближайшем будущем.

Минская группа ОБСЕ остается основной платформой для переговоров между Арменией и Азербайджаном по урегулированию армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта. Однако, несмотря на усилия международных посредников, этот конфликт остается неразрешенным более 20 лет.

20% территории Азербайджана - Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - до сих пор находятся под оккупацией вооруженных сил Армении. К выводу армянских вооруженных сил с оккупированных территорий Азербайджана призывают четыре резолюции Совета Безопасности ООН, которые армянская сторона продолжает игнорировать.

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А.А.

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