МИД Турции выступил с заявлением, в котором решительно осудил факт сожжения государственного флага Турецкой Республики на главной площади Еревана.

Как сообщает Sondakika, накануне, в годовщину событий 1915 года в Османской империи в Ереване состоялось факельное шествие, в ходе которого были сожжены государственные флаги Азербайджана и Турции.

«Мы категорически осуждаем такую предательскую акцию и тех, кто ее учинил»,- отмечается в заявлении турецкого МИД.

«Сожжение флага, являющегося символом независимости и свободы Турции, является непростительным действием», - подчеркивается в документе.

Ф.Багирова