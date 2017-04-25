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Армения

Вице-президент Ирана и премьер-министр Грузии обсудят энергетический коридор через Армению 25.04.2017 20:35

Транзитный коридор Персидский залив - Черное море будет в центре переговоров вице-президента ИРИ Эсхака Джахангири  с премьер-министром Грузии Георгием Квирикашвили во время его визита в Тегеран.

«Главной осью переговоров будут транзитные коридоры Север-Юг и Персидский залив - Черное море  через Иран, Армению и Грузию либо через Иран, Азербайджан и Грузию», - подчеркнул он.

По его словам, еще один важный вопрос касается формирования энергетического коридора для передачи электроэнергии между Россией, Грузией, Арменией и Ираном в зимний и летний сезоны, сообщает агентство Mehr.

А.А.

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