Транзитный коридор Персидский залив - Черное море будет в центре переговоров вице-президента ИРИ Эсхака Джахангири с премьер-министром Грузии Георгием Квирикашвили во время его визита в Тегеран.

«Главной осью переговоров будут транзитные коридоры Север-Юг и Персидский залив - Черное море через Иран, Армению и Грузию либо через Иран, Азербайджан и Грузию», - подчеркнул он.

По его словам, еще один важный вопрос касается формирования энергетического коридора для передачи электроэнергии между Россией, Грузией, Арменией и Ираном в зимний и летний сезоны, сообщает агентство Mehr.

А.А.