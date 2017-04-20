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Армения

В Армении нашли пропавшего российского военнослужащего 20.04.2017 10:35

Военнослужащего 102-й российской военной базы Дмитрия Лошманова, пропавшего несколько дней назад, нашли в одной из квартир города Гюмри, передает 1news.az со ссылкой на РИА Новости.

«Лошманов жив и здоров, телесных повреждений не имеет», — сказал прокурор Ширакской области Армении Карен Габриелян, отметив, что Лошманов доставлен в отделение полиции для дачи объяснений.

«Будут выясняться новые обстоятельства его исчезновения", — добавил прокурор.

Он подчеркнул, что военнослужащий находится в добром здравии.

«Пока не ясно, в чьей квартире он находился, где он был и при каких обстоятельствах. Достоверно известно только то, что нашли его в районе «Муш», — рассказал К.Габриелян.

Ранее сообщалось, что Лошманов вышел за покупками 16 апреля и не вернулся. Он служил по контракту и жил в общежитии. Полиция Армении объявила его в розыск как без вести пропавшего.

В городе Гюмри на севере Армении развернута 102-я российская военная база, которая несет боевое дежурство в рамках Объединенной системы ПВО СНГ. В 2010 году Россия и Армения продлили до 2044 года срок действия договора о размещении базы.

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Ялчин Алиев, Э.Т.

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