Армянское правительство во главе с Кареном Карапетяном в ближайшие дни сложит свои полномочия, пишет армянская газета «Паст» (Факт).

Отставка премьера обусловлена требованиями Конституции РА.

«По всей вероятности Карапетян, как заявляло руководство РПА до (парламентских) выборов, останется на должности премьер-министра. Однако, очевидно, что состав будущего кабинета министров, тем менее, претерпит изменения», - пишет издание.

При этом газета отмечает, что за минившие 5-6 месяцев деятельности правительство Карапетяна не добилось каких-либо революционных изменений.

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А.А.