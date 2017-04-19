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Армения

Возвращенный из Азербайджана перебежчик приговорен к 9 годам в Армении 19.04.2017 19:30

В 2014 году незаконно пересекший линию соприкосновения азербайджанских и армянских войск и возвращенный в Армению при посредничестве МККК Арсен Ходжаян приговорен к 9 годам лишения свободы за убийство 17-летней девушки.

Согласно следственным материалам, 24 июня 2016 года на обочине дороги в селе Верин Кармирахпюр в Тавушской области Армении было обнаружено тело 17-летней девушки с многочисленными ножевыми ранениями. Девушка была доставлена в больницу, где скончалась, не приходя в сознание, сообщают армянские СМИ.

В ходе следствия было установлено, что вечером 24 июня 2016 года девушка на такси ехала в компании Арсена Ходжояна из Берда в село Верин Кармирахпюр. Не доезжая до села, они вышли и продолжили путь пешком. По предварительным данным, молодой человек выпил, и хотел прогуляться, чтобы протрезветь. По дороге между молодыми людьми возник спор из-за того, что девушка якобы оскорбила мать Арсена, в результате он нанес ей многочисленные ножевые ранения в область шеи и брюшной полости. Ранения оказались несовместимыми с жизнью.

Напомним, что 7 марта 2014 года А.Ходжаян пересек линию соприкосновения войск, а 10 апреля того же года он был возращен в Армению при посредничестве Международного Комитета Красного Креста. 

А.А.

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