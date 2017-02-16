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Армения

Армянский военнослужащий разбился насмерть на бульдозере 16.02.2017 18:27

Главном военном следственном управлении СК Армении возбуждено уголовное дело по факту аварии, ставшей причиной смерти военнослужащего-контрактника, сообщают армянские СМИ со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета РА.

По предварительным данным, 15 февраля около 15:00 при расчистке дороги, ведущей к боевому посту одной из воинских частей Министерства обороны Армении, в ущелье сорвался принадлежащий воинской части бульдозер марки Т-170, в результате чего находившиеся в кабине военнослужащие-контрактники Гарегин Минасян, Армен Пухан и Вруйр Нерсисян получили травмы.

По дороге в гарнизонный военный госпиталь Гегаркуникской области Гарегин Минасян скончался.

В тот же день Пухан и Нерсисян были доставлены в Центральный клинический военный госпиталь Минобороны. 

А.А.

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Армянский военнослужащий разбился насмерть на бульдозере
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