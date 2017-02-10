Россия продолжит предпринимать шаги для сближения позиций Армении и Азербайджана в целях мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта.

Об этом заявил в интервью ТАСС посол РФ в Армении Иван Волынкин.

«После четырехдневной войны на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе в апреле 2016 года, которую, обращаю ваше внимание, удалось остановить благодаря своевременному посредническому вмешательству России, странами-сопредседателями [РФ, США и Франция] был предпринят ряд шагов по нормализации ситуации», - отметил он, напомнив о проведении саммитов в Вене и Санкт-Петербурге.

«К сожалению, до настоящего момента достигнутые при международном посредничестве договоренности, в том числе о создании механизма расследований вооруженных инцидентов и расширении миссии наблюдателей ОБСЕ в зоне конфликта, так пока и не реализованы», - подчеркнул Волынкин.

В целом Россия выступает за установление на Южном Кавказе спокойствия и стабильности, отметил посол.

«Мы не видим альтернативы мирному урегулированию, совместно с партнерами по Минской группе ОБСЕ будем продолжать предпринимать усилия, направленные на сближение позиций сторон», - заверил он.

1news.az