Военно-техническое сотрудничество между Россией и Арменией носит комплексный характер и развивается в русле союзнических отношений между нашими странами.

Об этом в интервью ИТАР ТАСС заявил посол РФ в Армении Иван Волынкин.

По его словам, систематически совершенствуется договорно-правовая база.

«Как вы знаете, в конце прошлого года подписано соглашение о создании объеденной группировки войск, недавно вступило в силу соглашение о создании объединенной региональной системы ПВО в Кавказском регионе», - сказал он.

Актуальные вопросы поставок российских вооружений, а также развития кооперации между российскими и армянскими предприятиями оборонно-промышленного комплекса регулярно рассматриваются межправительственной комиссией по ВТС (в сентябре прошлого года состоялось ее одиннадцатое заседание).

А.А.