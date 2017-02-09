Политическое руководство Армении не на шутку обеспокоилось в связи с состоявшейся экстрадицией блогера Александра Лапшина из Беларуси в Азербайджан.

«Азербайджан идет на подобные шаги, в первую очередь, для того, чтобы «НКР» (марионеточный режим, созданный на оккупированных территориях АР и управляемый из Еревана) посещало меньше людей».

Об этом заявил 8 февраля в Национальном Собрании Армении министр иностранных дел Эдвард Налбандян, коснувшись экстрадиции из Минска в Баку российско-израильского блогера Александра Лапшина.

По словам Эдварда Налбандяна, «у Азербайджана сдали нервы, он вышел из равновесия и теперь пытается вывести из равновесия и других».

«Мы не должны поддаваться и не должны лить воду на мельницу Баку», - сказал Э.Налбандян.

По всей видимости, нервы сдали не у Азербайджана, а у самого руководства Армении, которое ничего не смогло сделать, чтобы предотвратить экстрадицию в АР Александра Лапшина.

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Блогер Александр Лапшин, экстрадированный из Беларуси по запросу азербайджанской стороны, был доставлен в Баку вечером во вторник, 7 февраля.

Александр Лапшин уже переведен в Бакинский следственный изолятор №1.

Напомним, что А.Лапшин был задержан в Минске по запросу правительства Азербайджана. Ранее глава внешнеполитического ведомства АР Эльмар Мамедъяров заявил, что экстрадиция из Минска Александра Лапшина является вопросом правовой плоскости.

Александр Лапшин, имеющий гражданство различных стран, вступив в преступный сговор с другими лицами, проживающими на оккупированных армянскими вооруженными формированиями азербайджанских территориях, в апреле 2011 года и октябре 2012 года посетил захваченные земли в целях пропаганды незаконного режима на международном уровне.

Лапшин на своей странице http//puerrtto.livejournal.com в Интернете в числе стран, по которым путешествовал, помимо Азербайджана и Армении, указал Нагорный Карабах как независимое государство.

Также 6 апреля и 29 июня 2016 года он выступал с публичными призывами, направленными на раскол территориальной целостности Азербайджанской Республики на международном уровне, поддерживая «независимость» режима, незаконно функционирующего на оккупированных землях.

В июне 2015 года Лапшин въехал в Азербайджан через Грузию по украинскому паспорту. Пройти пограничный контроль и оказаться в Баку блогеру удалось благодаря иному написанию в украинском паспорте имени Александр (Олександр).

После этого Азербайджан объявил блогера в международный розыск за нарушение Закона «О государственной границе» и Миграционного кодекса Азербайджанской Республики.

Эльшан Рустамов, Г.Р.