В Армении в январе 2017-го по сравнению с аналогичным периодом 2016 года зафиксирован рост цен на 13 групп продовольственных товаров.

Рост цен на восемь категорий товаров (в основном — плодоовощная продукция) варьируется в диапазоне от 0,1% до 49%, сообщает «Спутник Армения».



Цены на потребительские товары в Армении в январе 2017 года по сравнению с декабрем 2016 года выросли на 2,6%, а по сравнению с январем 2016 года снизились на 0,6%.



«Рост цен на продовольственные товары обусловлен, в основном, повышением цен на группу «фрукты» - на 10,9% и группу «овощи и картофель» - 49%. Данная группа входит в потребительскую корзину, что, в свою очередь, повлияло на индекс потребительских цен, который составил 2,9%», - сказал на пресс-конференции заместитель начальника Нацстатслужбы Армении Гурген Мартиросян.



«Рекордные» показатели в группе «овощи и картофель» (на 49%) обусловлены резким ростом цена на эту категорию продуктов в последние два дня (30 и 31) декабря 2016 года.

При подсчетах учитывался средний арифметический показатель в месячном разрезе. Однако при сравнении цен в январе 2017 года с январем 2016 года можно увидеть, что фрукты подорожали на 19,4%, а цены на овощи и картофель выросли на 10,9%.



В январе 2017 года по сравнению с декабрем 2016 года рост цен на мясные продукты составил 0,2%, яйца подорожали на 2,8%, животные и растительные жиры - на 0,7%.

Рост цен на безалкогольные напитки и ряд других товаров составил 0,1%. Вместе с тем цены на непродовольственные товары в январе по сравнению с декабрем понизились на 0,6%, на услуги на - 0,7%. «В январе 2017 года по сравнению с декабрем 2016 года на потребительском рынке было зафиксировано снижение цен на 0,6%, в том числе цены на продовольственные товары на 1,7%, а на непродовольственные продукты на 3,5%», - сказал Мартиросян.



Он отметил, что в январе понизились также цен на газ - на 5,2%, что повлияло на снижение потребительских цен на 0,3 процентных отметки.



Подорожание не обошло стороной и топливо. Если на протяжении всего 2016 года наблюдалось снижение цен на бензин и дизтопливо, то уже с 20 января 2017 года периодически наблюдаются скачки цен на газ и бензин.





Так, после 20 января 2017 цена на литр бензина выросла на 8% (26 драмов), а на литр дизельного топлива на 9% (29 драмов). Эксперты связывают это в первую очередь с ростом цен на топливо на лондонской бирже.



Средняя зарплата среднестатистического гражданина в декабре 2016 составила 221, 835 драмов (около 550 долларов). Средняя зарплата в январе - декабре 2016 года по сравнению с тем же периодом 2015 года увеличилась на 1,7%, составив 187850 драмов (около 400 долларов).

А.А.