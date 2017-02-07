McDonald's не планирует открывать рестораны сети в Армении.

Об этом заявил пресс-секретарь ресторанов сети McDonald's в Европе Санджей Мистри, сообщают армянские СМИ.

Ранее в СМИ в очередной раз появилась информация о том, что грузинский бизнесмен, глава компании «Кока-Кола Ботлерс Джорджия», владелец франчайза «McDonald's Georgia» Темур Чкония уже получил лицензию на открытие ресторана сети в Армении и с этой целью на днях прибудет в Ереван.

Чкония заявил, что «McDonald's Georgia» - как партнер «McDonald's» может на основании взаимного договора прийти на армянский рынок.



Чтобы выяснить достоверность распространившейся информации, армянские СМИ обратились к главному европейскому офису McDonald's с просьбой подтвердить или опровергнуть информацию об открытии грузинским бизнесменом ресторанов в Армении.

Ответ пресс-службы McDonald's не заставил долго себя ждать.



«В McDonald's мы рассматриваем и анализируем соответствующие экономические и бизнес факторы, решая вопрос открыть или нет ресторан на новом рынке или в стране. В настоящий момент мы не планируем открыть рестораны сети в Армении», - заявил Мистри.

А.А.