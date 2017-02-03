Перед зданием правительства Армении в очередной раз была проведена акция матерей военнослужащих, в различное время погибших в армии в мирных условиях.

Матери в черном не верят в оппозиционность Сейрана Оганяна, сообщают армянские СМИ.

«Все, кто выходит из системы, становится оппозиционером. Кто позволит Сейрану Оганяну, чтобы эти дела были раскрыты?! Если бы он намеревался раскрыть, он, будучи в системе, раньше бы это сделал.

Я не верю, что человек, проработавший в системе власти, может выйти, стать оппозиционером, присоединиться к народу, взять на себя заботы народа, раскрыть эти преступления», - сказала мать погибшего в мирных условиях военнослужащего Тиграна Оганджаняна Гоар Саргсян.

Следует отметить, что экс-министр обороны Армении Сейран Оганян после отстранения от должности в октябре прошлого года заявил о своем намерении перейти в оппозицию.

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А.А.