В социальных сетях распространено видео с места дорожно-транспортного происшествия в Армении, когда военный автомобиль марки «Урал» попал в аварию.

Инцидент произошел недавно на территории армянского района Кафан.

По данным армянских СМИ, в результате ДТП пострадали 26 военнослужащих Армении, которые были госпитализированы.

На видео можно увидеть, как армянские солдаты на носилках несут тело погибшего в результате ДТП военнослужащего.

Следует отметить, что Минобороны Армении опровергало ДТП с участием армянских военнослужащих.

«Произошедшее близ села Гехи в районе Кафана не было аварией, и никто не пострадал. Ни один военнослужащий не госпитализирован. Распространение подобных непроверенных сведений является недопустимым», - написал на своей странице в социальной сети Facebook пресс-секретарь министра обороны Армении Арцрун Ованнисян.

Однако распространенное видео свидетельствует об обратном.

А.А.