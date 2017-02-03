USD1.9111
EUR2.0561
RUB0.0322
Brent56.84
WTI53.88
Золото2 335.27
S&P 500 Index2 280.85
Nikkei 22518 937.76
Армения

Российские летчики начали в Армении полеты на МиГ-29 03.02.2017 16:45

Летчики российской авиабазы Эребуни в Армении приступили к полетам в простых метеоусловиях на истребителях четвертого поколения МиГ-29, сообщили в пятницу РИА Новости в пресс-службе Южного военного округа.

«На начальных занятиях пилоты истребителей МиГ-29 совершают полеты по заданным маршрутам с выполнением начальных элементов пилотажа в дневное время суток, полетов для разведки погоды, тренировкой взлета и посадки в горной местности», - сказали в пресс-службе.

Сообщается также, что в 2017 году военные летчики ЮВО в Армении выполнят более 100 различных задач, как в составе авиасоединения, так и во взаимодействии с мотострелковыми, танковыми, артиллерийскими подразделениями на высокогорных полигонах Камхуд и Алагяз в ходе командно-штабных, летно-тактических, тактических и тактико-специальных учений.

Российская авиабаза ЮВО, дислоцированная на аэродроме Эребуни в Ереване, сформирована в 1995 году.

В ноябре 1998 года на базу из РФ были передислоцированы многоцелевые истребители МиГ-29. В июле 2001 года из размещенных в Эребуни частей была сформирована авиационная база, ставшая воздушной компонентой 102-й военной базы, дислоцированной в Гюмри.

В конце 2013 года в состав авиабазы вошла вертолетная эскадрилья. В декабре 2015 – феврале 2016 года из РФ были передислоцированы на аэродром Эребуни ударные вертолеты Ми-24П и военно-транспортные Ми-8МТ.

А.А.

143количество просмотров
СЛЕДУЮЩАЯ

ТОП НОВОСТИ

1 день3 дняНеделя
У Эрдогана и Меркель возник спор в прямом эфире – ВИДЕОБеременная двойней Бейонсе снялась полностью обнаженной – ФОТОПризыв о помощи. 10 тысяч долларов необходимо для спасения трехлетней Дениз – ФОТОШварценеггер предложил Трампу отдать ему пост президента США - ВИДЕОПризывающий к вегетарианству Леонардо ДиКаприо стал гостем Нусрете Гекче – ФОТОАзад Рагимов: «Леди Гага приехала в Баку за миллион, но сейчас таких расходов не будет»В Азербайджане временно приостановлена продажа SIM-карт? – Комментарий оператораПолностью обнаженная Кейт Мосс, Джей Ло, Тараджи П.Хенсон и другие в объективе турецкого фотографа – ФОТОПочти как Фитнэ. В Турции юная пастушка стала героиней соцсетей - ФОТОМэттью Макконахи призвал актеров Голливуда прекратить вражду с Трампом

НОВОЕ НА САЙТЕ

3 февраля16:51 Бакинское транспортное агентство: Парковать автобусы на ночь во дворах жилых зданий недопустимо16:45 Российские летчики начали в Армении полеты на МиГ-2916:41 В Азербайджане мужчина погиб, когда хотел пристрелить собаку16:26 Крупнейший модный ритейлер отказался от Иванки Трамп16:22 Баку может принять финал Лиги чемпионов в 2019 году16:14 Трамп заявил, что не будет так же добр к Ирану, как Обама16:08 Facebook запустил свой сервис знакомств внутри социальной сети16:00 Почти как Фитнэ. В Турции юная пастушка стала героиней соцсетей - ФОТО15:50 С юбилеем педиатра Эльмиру Ахмедли пациенты поздравляют семьями - ФОТО15:36 Трогательные карикатуры: Протест против миграционного указа Трампа – ФОТО15:22 США и Россия пока не обсуждали нагорно-карабахский конфликт - МИД РФ15:15 У жителей Габалинского района изъята запрещенная религиозная литература15:12 Серж Саргсян заговорил о трусости15:06 Лукашенко заявил, что независимость Беларуси дороже, чем российская нефть14:57 В субботу в Баку и на Абшероне без осадков, до +7