Вопросы расширения двустороннего сотрудничества в сфере безопасности, а также укрепления армяно-иранских связей обсудили 1 февраля министр обороны Армении Виген Саркисян, находящийся с официальным визитом в Тегеране, и глава внешнеполитического ведомства Ирана Моххамад Джавад Зариф.

Об этом сообщают армянские СМИ со ссылкой на пресс-службу Минобороны Армении.

Стороны отметили, что установление мира и безопасности является необходимой предпосылкой стабильного развития государств региона.



Обратившись к процессу нагорно-карабахского урегулирования, Саркисян и Зариф подчеркнули необходимость мирного разрешения проблемы, выразили готовность содействовать установлению мира и стабильности в регионе.

Глава оборонного ведомства Армении провел также переговоры с генеральным секретарем Совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани, с которым обсудил приоритетные направления армяно-иранских отношений, вопросы дальнейшего развития сотрудничества, а также установления мира и стабильности в регионе.

А.А.