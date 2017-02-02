На российской военной базе Южного военного округа, дислоцированной в Республике Армения, начались занятия с более 500 водителями и механиками-водителями колесной и бронетанковой военной техники по «экстремальному» вождению на полигоне «Камхуд».

Занятия с водителями и механиками-водителями тягачей, современных комплексов «Инфауна», разведывательных химических машин шестого поколения РХМ-6, зенитных ракетных комплексов (ЗРК) «С-300В», автомобилей УаЗ, КамАЗ семейства «Мустанг» и Урал различных модификаций, бронеавтомобилей «Тигр» проходят на автодроме и танкодроме в горных зимних условиях на высоте более 1,5 тыс. метров над уровнем моря, передают армянские СМИ.

На занятиях по вождению боевых машин водители и механики-водители отрабатывают приемы маневрирования, прохождения маршрута на минимально допустимых скоростях по горным дорогам с большой крутизной подъемов и спусков, поворотами различной сложности на горных серпантинах в условиях обильного снежного покрова и гололеда.

Также, при высоте снежного покрова более 100 см, температуре ниже 20 градусов Цельсия и порывах ветра до 15 м/сек. новобранцы учатся преодолевать овраги, искусственные и естественные препятствия, участки обледенелого грунта с использованием штатных средств самовытаскивания.

«В условиях высокогорной местности на автодроме и танкодроме полигона «Камхуд» сложностью обучения военнослужащих и их подготовки является присутствие снежной целины и преодоление по обледенелому, заснеженному грунту препятствий «косогор», «змейка», «эстакада», «колейный мост», подъем в гору и участков маневрирования», - отметил заместитель командира батальона управления по вооружению капитан Дмитрий Ваняшкин.

Идет большая нагрузка на технику при движении по снежной целине. Инструкторы по вождению следят за стилем управления техникой обучаемыми военнослужащими и требуют от них постоянного слежения за приборами показания температуры масла, охлаждающей жидкости и оборотов двигателя.

Более 30 процентов занятий проходят в ночное время суток с применением приборов освещения и ночного видения в условиях низких температур и пониженного атмосферного давления.

Завершатся занятия по одиночной подготовке водителей автомобильной и механиков-водителей с экипажами бронетанковой техники контрольными занятиями по вождению техники на 5 км трассе, по итогам которых каждый военнослужащий получит индивидуальную оценку и допуск к перевозкам личного состава и различных грузов.

А.А.