Армянская сторона желает расширить оборонное сотрудничество с Ираном и надеется, что визит министра обороны Армении в Иран будет способствовать этому, заявил глава оборонного ведомства Армении Виген Саркисян в ходе встречи со своим иранским коллегой Хоссейном Дехганом.

Обратившись к региональным конфликтам, стороны подчеркнули, что они должны быть урегулированы исключительно мирным путем, сообщает «Спутник Армения».

«Региональные проблемы должны решаться мирно, путем переговоров. И Иран не будет жалеть усилий в поддержке мирного процесса», - заявил Дехган.

Саркисян высоко оценил роль иранского государства в процессе нагорно-карабахского урегулирования, подчеркнув при этом, что у данной проблемы нет военного решения.

В рамках визита Саркисян встретится с представителями высшего руководства Ирана, посетит ведомственные и промышленные предприятия.

В ходе пребывания в Тегеране глава оборонного ведомства Армении встретится также с представителями армянской общины.

А.А.