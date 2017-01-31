Армения готова установить дипломатические отношения с Саудовской Аравией, но Эр-Риад на это пока не идет, сказал во вторник на итоговой пресс-конференции глава армянского внешнеполитического ведомства Эдвард Налбандян.

«У нас нет дипотношений с Саудовской Аравией, но мы готовы их установить. Однако пока Саудовская Аравия не идет на этот шаг. Когда она это сделает, тогда проблема и решится», - сказал Налбандян, передают армянские СМИ.

При этом он отметил, что Армения поддерживает прекрасные отношения со многими исламскими государствами.

Пакистан и Саудовская Аравия не признают Армению и отказываются устанавливать с ней дипломатические отношения, объясняя это неурегулированностью армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта и солидарностью с Азербайджаном в этом вопросе.

А.А.