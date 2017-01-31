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Армения

Глава Минобороны Армении отбыл с официальным визитом в Иран 31.01.2017 15:56

Министр обороны Армении Виген Саркисян по приглашению своего иранского коллеги Хоссейна Дехгана отправился с официальным визитом в Тегеран.

Об этом сообщает пресс-служба Миноборoны Армении, передает «Спутник Армения».

По данным источника, Виген Саркисян проведет переговоры со своим иранским коллегой, а также с высокопоставленными должностными лицами из сферы политики и безопасности ИРИ.

В ходе встреч будут обсуждаться вопросы двусторонней повестки, проблемы международной и региональной безопасности.

Впервые о предстоящей поездке в Иран министр обороны Виген Саркисян сообщил на итоговой пресс-конференции 27 января.

А.А.

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