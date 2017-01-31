Министр обороны Армении Виген Саркисян по приглашению своего иранского коллеги Хоссейна Дехгана отправился с официальным визитом в Тегеран.

Об этом сообщает пресс-служба Миноборoны Армении, передает «Спутник Армения».



По данным источника, Виген Саркисян проведет переговоры со своим иранским коллегой, а также с высокопоставленными должностными лицами из сферы политики и безопасности ИРИ.



В ходе встреч будут обсуждаться вопросы двусторонней повестки, проблемы международной и региональной безопасности.

Впервые о предстоящей поездке в Иран министр обороны Виген Саркисян сообщил на итоговой пресс-конференции 27 января.

А.А.