За последние годы Армения в разы увеличила внешний долг, но росту экономики эти деньги никак не способствовали.

Об этом заявил на встрече с журналистами 30 января экономист, экс-председатель Центробанка Армении времен правления Левона Тер-Петросяна Баграт Асатрян, передают армянские СМИ.

Как он отметил, по итогам 2007 года внешний долг Армении составил около 1 млрд 449 млн долларов. По итогам 2017 года правительство Армении ожидает его в размере $6,34 млрд.

«Но, к сожалению, не приходится утверждать, что от массированных займов люди зажили лучше. Мы слышали слова президента Армении Сержа Саргсяна о том, что эти деньги были направлены на стабилизацию экономики. Но что получается? Мы, грубо говоря, сегодня брали в долг деньги на еду, чтобы завтра расплачивались наши дети. Это очень опасный подход», - сказал Асатрян.

А.А.