Более 1,5 тысячи военнослужащих отделений мотострелковых и специальных подразделений принимают участие в полевых учениях на высокогорных полигонах «Камхуд» и «Алагяз» российской военной базы в Армении, сообщает пресс-служба ЮВО.

В учениях задействовано порядка 150 единиц военной и специальной техники, в том числе новейшие комплексы связи, навигации и разведки, сообщает «Спутник Армения».



«В ходе боевого слаживания отделений военнослужащие отрабатывают более 50 нормативов на занятиях по тактической, инженерной, огневой, специальной подготовке и вождению и учатся выполнять учебно-боевые задачи по уничтожению условного противника в обороне и наступлении», - говорится в сообщении.

Наиболее важным элементом в подготовке отделений является проведение ночных стрельб из автоматов и пулеметов Калашникова, снайперских винтовок, ручных противотанковых гранатометов РПГ-7 и вооружения боевых машин.

Особое внимание при их проведении уделяется подготовке мишенного поля, которое должно быть подсвеченным.

Для корректировки огня и наблюдения за результатом стрельбы военнослужащие используют трассирующие боеприпасы, снаряды и выстрелы, а также беспилотную авиацию.

После проведения боевого слаживания экипажи и расчеты будут допущены к выполнению тактико-огневых упражнений стрельб и боевых стрельб в составе взводов.

А.А.