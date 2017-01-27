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Армения

Армения намерена взять у России новый кредит на вооружение 27.01.2017 20:20

Ереван будет вести диалог с Россией с целью продолжения кредитной программы по закупке вооружений, сказал в пятницу журналистам министр обороны Армении Виген Саркисян.

По его словам, часть вооружений, закупленных в рамках российского кредита в 200 млн. долларов, уже находится в Армении и поставлена Вооруженным силам.

«Остальные договора реализуются согласно подписанным контрактам, и мы последовательны в том, чтобы получить весь объем (вооружений) как можно скорее, учитывая, что это напрямую связано с нашей боеспособностью», - сказал армянский министр.

Саркисян отметил, что Ереван будет вести диалог с российской стороной для продолжения программы, так как для полноценного пополнения армии новейшим вооружением необходимы не только взаимодействие на основе совместных программ и сотрудничество в рамках ОДКБ, но и активная работа, как на российском рынке, так и с другими партнерами.

Он также добавил, что минувший год ознаменовался важными шагами по оснащению передовой техническими средствами, в частности, приборами ночного видения, мониторинга и слежения, средствами огневого поражения.

С целью финансирования поставок продукции военного назначения российского производства правительства Армении и РФ подписали соглашение о предоставлении Еревану государственного экспортного кредита до $200 млн. на десять лет, с отсрочкой выплат до начала 2018 года.

Ранее сообщалось, что Армения закупит у РФ пусковые установки реактивной системы залпового огня «Смерч» и боеприпасы к ней, зенитные ракетные комплексы «Игла-С», наземные комплексы исполнительной радиотехнической разведки «Автобаза-М», тяжелые огнеметные системы ТОС-1А («Солнцепек») с транспортно-заряжающими машинами, управляемые ракеты 9М113М, гранатомtты РПГ-26, снайперские винтовки Драгунова, бронеавтомобили «Тигр», инженерные средства и средства связи.

Кредит используется армянской стороной на финансирование до 90% стоимости каждого из контрактов на поставку продукции с расчетами в российских рублях.

Авансовые платежи составляют не менее 10% стоимости каждого контракта и осуществляются армянской стороной в пользу российских уполномоченных организаций в российских рублях.

Новости-Армения

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