16 дней назад должен был демобилизоваться уроженец Еревана, военнослужащий одной из воинских частей Минобороны Армении Аветик Исаакян, однако командование отказывается отправлять его домой, требуя отремонтировать принадлежащий министерству «ЗИЛ».

Об этом армянской газете «Айкакан жаманак» сообщил отец солдата Ишхан Исаакян.

«Сегодня снова был день демобилизации, сына не демобилизовали. В министерстве обороны нам говорят «идите в военкомат», в военкомате говорят «мы отправляем на службу, после нам дела нет».

9 января истек двухлетний срок, прошло 16 дней, сыну не разрешают вернуться домой. Мы не знаем, что делать, к кому обращаться».

Отец солдата рассказал, что автомобиль был закреплен за Аветиком после его перехода на службу.

«Однажды он тронул что-то, разбил зеркало автомобиля. Потом ему не разрешили водить. Машину отдали контрактникам, но регистрацию с Аветика не сняли. Теперь неизвестно, в каком состоянии машина, кто ее испортил, все валят на моего ребенка, говорят «пока не починишь, домой не поедешь»», - рассказал собеседник издания.

Такое распоряжение, по данным отца, дал заместитель командира войсковой части по работе с личным составом. По его словам, речь, в любом случае, об офицерах.

«Сын говорит, что не сможет вернуться домой, пока не отремонтирует машину. Что это значит? Значит, что папа должен послать деньги на ремонт машины, тогда они разрешат вернуться. На сегодняшний день у меня нет возможности послать деньги, потому что на мне кредиты в разных банках, работы у меня нет. Что мне делать? Воровать? Я строитель, сегодня работа есть, потом неделю нет. С трудом обеспечиваю семью, детей. Я отправил ребенка долг отечеству отдать или машину чинить? Это тюрьма или служба? Они что, в заложниках его держат, я хочу понять. Он мой единственный сын», - сказал он.

Исаакян выразил обеспокоенность в связи с тем, что если в этот период с парнем что-то случится, ответственность не падет на армию.

А.А.