Бывший министр финансов Армении Гагик Хачатрян эмигрировал в США вместе с семьей, пишет армянская газета «Грапарак».

По сведениям издания, Хачатрян длительное время вместе с сыновьями живет в Лос-Анджелесе, откуда руководит своими компаниями, находящимися в Армении.

Таким образом, Хачатряны хотят держаться подальше от предвыборной суматохи. Поговаривают, что они не приехали в Армению даже на похороны близкого родственника.



Газета напоминает, что Служба национальной безопасности Армении возбудила против Хачатряна дело, основанное на ролике, который ненадолго появился в Интернете.

В нем от лица ряда сотрудников таможенной службы представляются коррупционные схемы, действующие в этой системе, упоминаются Хачатрян и его племянник.



После этого начался крах финансовой империи Хачатряна.

А летом были опубликованы снимки роскошных особняков его сыновей, находящиеся в районе Вествуд Лос-Анджелеса.



«Эти дела хранятся в закромах власти с тем, чтобы в удобный момент извлечь их и использовать», - пишет газета.

А.А.