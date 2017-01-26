Бывший министр финансов Армении Гагик Хачатрян эмигрировал в США вместе с семьей, пишет армянская газета «Грапарак».
По сведениям издания, Хачатрян длительное время вместе с сыновьями живет в Лос-Анджелесе, откуда руководит своими компаниями, находящимися в Армении.
Таким образом, Хачатряны хотят держаться подальше от предвыборной суматохи. Поговаривают, что они не приехали в Армению даже на похороны близкого родственника.
Газета напоминает, что Служба национальной безопасности Армении возбудила против Хачатряна дело, основанное на ролике, который ненадолго появился в Интернете.
В нем от лица ряда сотрудников таможенной службы представляются коррупционные схемы, действующие в этой системе, упоминаются Хачатрян и его племянник.
После этого начался крах финансовой империи Хачатряна.
А летом были опубликованы снимки роскошных особняков его сыновей, находящиеся в районе Вествуд Лос-Анджелеса.
«Эти дела хранятся в закромах власти с тем, чтобы в удобный момент извлечь их и использовать», - пишет газета.
А.А.